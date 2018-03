El petit va ingressar el passat dijous a l'hospital però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 14/03/2018 a les 20:00

Un menor de tres anys ha mort a l'Hospital Matern Infantil de Màlaga, on va ser ingressat el passat dijous després d'ennuegar-se amb una salsitxa mentre dinava, segons han informat fonts sanitàries i de l'Ajuntament de Torrox, d'on és natural la mare del petit.Els fets van succeir a Màlaga, on resideix la família, i el menor va ser traslladat a l'Hospital Matern Infantil de la ciutat, on aquest dimecres s'ha produït la mort.