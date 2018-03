Mor un gos en un vol per viatjar al compartiment superior com si fos una maleta més

United Airlines ha obert una investigació, ja que la seva normativa ofereix que les mascotes viatgin sota el seient

Actualitzada 14/03/2018 a les 18:34

Un gos de deu mesos va morir el passat dilluns en un vol de Houston a Nova York de la companyia United Airlines. L'hostessa va obligar a la propietària a col·locar-lo al compartiment superior com si fos una maleta més.La passatgera va insistir en col·locar la caixa, on el duia, sota el seient però no la van deixar. Com a conseqüència, després del vol de tres hores i mitja, el cadell de Buldog francès va morir.Segons la normativa d'United Airlines, les mascotes que viatgen a la cabina han de transportar-se a una gàbia aprovada. Aquesta ha de cabre completament sota el seient de davant del client.L'aerolínia ha obert una investigació per esclarir els fets i reemborsarà el preu dels bitllets de la família i la mascota.