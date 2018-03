Detingut l'home que es reia de la vaga feminista per no tenir carnet

El conductor es va gravar mentre conduïa per Múrcia

Actualitzada 14/03/2018 a les 17:17

¿Recuerdas al conductor que, el día de la huelga del 8 de Marzo se jactaba de conducir sin atascos en #Murcia?

Ayer agentes de atestados lo detuvieron por carecer de permiso de conducir por sentencia judicial y ✍denuncia por no llevar cinturón

Recuerda, el que la hace la paga — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 13 de març de 2018

L'home que es va riure a través de les xarxes socials sobre la vaga feminista del 8 de març, dient que podia conduir sense embussos, ha estat detingut per la Policia Local de Múrcia per no tenir permís de conduir. El detingut també ha estat denunciar per viatjar sense cinturó de seguretat.A través del seu Facebook, el conductor expressava «Sabeu el millor de la vaga internacional del dia de la Dona? El millor de tot és que se circula per Múrcia sense cap embús, li dónes la volta a Múrcia en no res», gravant-se amb el mòbil mentre conduïa el seu vehicle de repartiment. L'arrestat acabava el seu vídeo invitant a les dones a «a fer vaga cada setmana».