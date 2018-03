Atropella una anciana i marxa sense ajudar-la a València

L'arrestat, de 71 anys, va ser posat en llibertat

Actualitzada 14/03/2018 a les 19:45

La Policia Nacional de València va detenir un home acusat d'atropellar una dona de 77 anys en un pas de zebra a València i marxar sense socorre-la.L'arrestat, de 71 anys i de nacionalitat espanyola, està acusat d'un delicte de lesions i un altre per omissió del deure de socors. La víctima va ser auxiliada per una parella que passava per allí i després la van portar a un hospital de la ciutat, on va ser atesa per una contusió al maluc.L'home suposadament va atropellar la dona, va parar sense baixar del vehicle per preguntar-li com estava i recriminar-li aquesta la seva actitud, va marxar sense auxiliar-la. L'arrestat després de declarar va ser posat en llibertat.