Detenen un home de 68 anys per abusos sexuals en un autobús de València

L'arrestat va fregar-se contra una noia mentre es feia tocaments sota el pantaló

Actualitzada 13/03/2018 a les 17:56

Els agents de la Policia Nacional van arrestar a València a un espanyol de 68 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals després fregar-se contra una jove en un autobús, mentre es feia tocaments per dintre del pantaló.Els fets es van produir en una línia de bus urbà de València al districte de Trànsits, on viatjava la víctima quan es va adonar que un home se li apropava massa i va notar com es fregava contra ella i es feia tocaments amb una mà sota el pantaló. La jove li va recriminar l'acció i l'home es va allunyar i a la primera parada que va poder es va baixar del bus.Els testimonis de diverses persones van permetre identificar el presumpte autor dels fets, el qual van detenir i va passar a disposició judicial.