Condemnats a tres mesos de presó per deixar sols quatre gossos

La família també compta amb tres anys d'inhabilitació per a la tinença d'animals

Actualitzada 13/03/2018 a les 16:51

Una família de Sallent va marxar de vacances a Canàries i va deixar els seus quatre gossos sols durant dotze dies. Per això, la família ha estat condemnada a tres mesos de presó i tres anys d'inhabilitació per a la tinença d'animals, segons afirma l'entitat animalista FAADA.El cas va passar el febrer de 2016, quan un home va deixar els animals a casa desatesos, lligats amb una corda a una paret, amb morrió, sense aigua i amb el menjat barrejat amb els excrements i l'orina dels animals. Un dels gossos, en canvi, es trobava en una terrassa a la intempèrie sense poder accedir al menjar i a l'aigua.El Jutjat Penal número 2 de Manresa va condemnar, el passat 28 de febrer, els imputats (un matrimoni i el seu fill) a tres mesos de presó i la màxima inhabilitació (tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i la tinença dels mateixos).