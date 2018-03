Amenaça a la seva parella en provocar un accident si no li ensenya el mòbil

Una trucada va alertar a la Policia, al veure una dona demanant auxili

Actualitzada 13/03/2018 a les 17:31

Els agents de la Policia Local de València van detenir un home de 26 anys que va amenaçar a la seva parella amb tenir un accident de tràfic mentre conduïa a gran velocitat saltant-se semàfors en vermell per no ensenyar-li el telèfon mòbil, segons van informar els agents.L'home està acusat d'un delicte de violència masclista contra la seva parella, de 25 anys. Una trucada va alertar de la situació al veure a la dona demanant auxili.Una patrulla va acudir al lloc dels fets per interrogar a la parella. La dona va explicar que l'home li va demanar el seu mòbil i en negar-se, l'havia amenaçat en provocar un accident.El conductor va començar a augmentar la velocitat sense fer cas als senyals de circulació. L'home va parar el vehicle, ja que la dona va amenaçar en tirar-se del cotxe en marxa. El conductor va quedar detingut.