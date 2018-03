Un boxejador mata al seu pare i es posa a veure la televisió

Sosa va matar a dues persones en un accident de trànsit el 2008 a Vigo

George Louis Sosa, un boxejador professional, es troba a la presó de Metro West de Miami acusat de matar el seu pare. L'esportista és conegut com 'El Terrible Sosa' a Estats Units i com 'Makelele' a Espanya.El presumpte assassí va viure a Vigo uns anys i va escapar de la justícia espanyola després de matar a dues persones en un accident de trànsit el 2008. 'Makelele' va marxar a Santo Domingo on es va convertir en boxejador professional.Segons mitjans locals, Sosa va matar el seu pare donant-li tres cops al coll i estrangulant-lo. Després d'això, va entrar a casa d'una veïna i es va posar a mirar la televisió.