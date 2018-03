Ryanair expulsa una parella gai a Barajas

La supervisora no els va deixar volar al·legant «dos maricons no entren al meu avió»

Actualitzada 01/03/2018 a les 18:55

El passat 23 de febrer, una parella tenia previst un viatge romàntic amb Ryanair des de Madrid a Oporto. A priori, ambdós tenien la documentació vigent per poder viatjar pero la supervisora del vol va negar l'entrada a a la parella perquè, suposadament, un d'ells no podia volar amb el NIE.Els dos homes van decidir reclamar. Pero van rebre una grotesca contestació per part de la supervisora. Aquesta va expressar «Dos maricons no entren al meu avió». La parella va denunciar el succés davant d'un delicte d'odi contra dos persones per la seva condició sexual.Després de tancar la porta per embarcar, la responsable va despedir-se: «que tingueu un bon vol... ah no, que les mariques es queden».La parella va contactar amb la policia de l'aeroport pero no van poder fer res, ja que la porta d'embarcament estava tancada. Al dirigir-se al mostrador de l'aerolíniea per presentar una reclamació i poder canviar el vol, els responsables van indicar que la supervisora els havia bloquejat el viatge per ser «agressius».