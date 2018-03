Expulsen dos alumnes d'un institut de Mataró per abusos sexuals a una altra menor

El centre ha obert un expedient disciplinari a un dels agressors per reincident i se'l podria fer fora de manera definitiva

Actualitzada 01/03/2018 a les 16:34

Una nena de Mataró, de catorze anys, ha estat víctima d'abusos sexuals per part de dos companys de classe. Segons ha pogut saber l'ACN, els fets van passar divendres 23 de febrer i ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra. Els dos agressors haurien aprofitat l'absència de professors durant un canvi de classe per grapejar una companya davant la resta de l'aula. L'institut on van tenir lloc els fets ha confirmat el relat i ha anunciat l'expulsió cautelar dels dos alumnes. Un d'ells ha estat expulsat un mes, fins al pròxim 6 d'abril, mentre que a l'altre, que hauria tingut un paper secundari, se l'ha expulsat per un període de cinc dies. Fonts del centre expliquen que s'ha obert un expedient disciplinari contra l'alumne més conflictiu, que podria acabar amb la seva expulsió definitiva d'aquest institut. L'agressió de divendres no és la primera i ja el mes de novembre passat va protagonitzar un episodi similar amb una altra nena, però en aquell cas la família de la víctima no ho va voler denunciar.Tot i que els fets es van produir divendres, no ha estat fins aquesta setmana que han transcendit. En un primer moment la víctima no va explicar-ho a casa per no amoïnar la seva mare i l'equip de professors de l'institut no en va tenir coneixement fins a la reunió de coordinació que fan dilluns a la tarda, quan una de les mestres va explicar-ho a la direcció després que un altre alumne que va presenciar els fets li expliqués a ella.L'endemà, dimarts, l'institut es va posar en contacte amb la víctima i amb la seva família que, en paral·lel, posa el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que manté oberta la investigació per vexacions. Des del centre també es demana a les famílies dels agressors que se'ls emportin i se'ls informa que han estat expulsats de manera cautelar. L'alumne més problemàtic, durant un més, fins després de Setmana Santa. L'altre tot just una setmana.Paral·lelament, la direcció del centre ha obert un expedient disciplinari contra l'alumne més conflictiu, que el passat mes de novembre de 2017 ja havia protagonitzat un incident similar amb una altra alumna, però en aquell cas la família va decidir no denunciar-ho. Després d'aquest nou episodi, però, des del centre es planteja la seva inhabilitació per seguir en aquest institut, el que representaria una expulsió definitiva de l'escola.Per la seva banda, la nena agredida també ha deixat d'anar voluntàriament a l'institut durant un temps i està sent atesa pel servei d'intervenció especialitzada per a víctimes de violència de gènere. En el moment de presentar denuncia davant els Mossos, la nena ja va advertir la policia que el seu no era l'únic cas d'abusos que existia, com han confirmat fonts del mateix institut.