Un home mata als seus germans, deixa ferida de gravetat a la seva mare i després se suïcida

Els fets van passar dissabte a Sankt Stefan im Rosental, Austràlia

Actualitzada 25/02/2018 a les 12:17

Un home de 51 anys ha matat la seva germana, de 56 anys, i el seu germà, de 52, ha ferit de gravetat a la seva mare i després s’ha suïcidat. Els fets van passar dissabte, al sud d’Austràlia al voltant de les 13.30 hores en una granja de la ciutat de Sank Stefan im Rosental, un municipi de 4.000 habitants. La mare, de 75 anys, està ingressada a l’hospital i l’agressor va ser trobat mort en un edifici proper on va realitzar l’atac. La policia encara no sap el motiu del crim però sospiten que va ser per una baralla familiar.