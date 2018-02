Detenen un professor d'un institut de Salt que enviava missatges sexuals a través del mòbil a alumnes seves

Quatre adolescents van denunciar els fets davant els Mossos i Ensenyament li ha obert un expedient disciplinari

El passat desembre

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de francès d'un institut de Salt (Gironès) que enviava missatges sexuals a les seves alumnes a través del mòbil. En algun cas, a més, també els hi havia fet arribar fotografies on apareixia despullat. Els agents d'investigació el van detenir aquest dijous a la tarda i avui, després de passar davant del jutge, ha quedat en llibertat provisional. El docent té 37 anys i és de Platja d'Aro (Baix Empordà). L'home aprofitava que tenia els telèfons de les alumnes per enviar-los missatges pujats de to a través de les xarxes socials. De moment, els Mossos d'Esquadra han rebut quatre denúncies. El Departament d'Ensenyament ha obert un expedient disciplinari al professor.El detingut treballa en un institut de Salt, on hi dona classes de francès. Segons la policia, el professor aprofitava que tenia els telèfons de les seves alumnes per enviar-los missatges amb connotacions sexuals, fotografies on apareixia despullat i –fins i tot- a alguna va proposar-li de mantenir relacions.El docent contactava amb les adolescents a qui feia classe a través de les xarxes socials. D'entrada, comentava continguts relacionats amb la matèria però a partir d'aquí, anava apujant el to de les converses. En tots els casos, es tractava d'adolescents d'entre 14 i 15 anys (és a dir, que quan rebien els missatges amb connotacions sexuals, estudiaven ESO).Fins ara, els Mossos d'Esquadra han rebut quatre denúncies. Els agents, que van obrir una investigació per abusos sexuals, van prendre declaració a les alumnes. A través del seu relat, van anar descobrint la manera com el professor intentava guanyar-se la seva confiança per enviar-los missatges lascius.Se sap que el docent va fer servir aquesta estratègia amb una alumna de l'institut el passat mes de desembre. La jove, però, després de rebre els missatges amb continguts sexuals, va bloquejar el professor a la xarxa social i ho va posar en coneixement de la seva tutora.Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor de francès aquest dijous a la tarda. El docent té 37 anys i és de Platja d'Aro (Baix Empordà), on va ser regidor d'Esports, Infància i Joventut, Participació Ciutadana i Entitats Locals entre el 2011 i el 2015. .Després de passar a disposició judicial aquest divendres, ha quedat en llibertat amb càrrecs. El Departament d'Ensenyament ha obert un expedient disciplinari al professor.En els propers dies, en el marc de la instrucció del cas, el jutjat prendrà declaració a les alumnes. A més, ordenarà diligències com ara el buidatge del mòbil del detingut (per analitzar els missatges i les imatges que va enviar el professor).