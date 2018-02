Jutgen un acusat d'abusar a les seves fillastres i a una neboda a Blanes

La fiscal no acusa però el processat s'enfronta a una pena de fins a 23 anys i 9 mesos de presó que li demana una de les parts

Actualitzada 13/02/2018 a les 18:19

«Per enveja i gelosia»

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts un acusat d'abusar i fer tocaments a quatre menors a Blanes (Selva). Tres d'elles eren les seves fillastres i la quarta, la seva neboda política. Segons les acusacions, els fets van tenir lloc «en reiterades ocasions». Sostenen que l'home, que és optometrista, magrejava les nenes i que, a alguna, li va arribar a llepar les parts íntimes. Durant el judici, l'home ha negat els càrrecs i ha assegurat que el van denunciar «per revenja i per gelosia». La fiscal, en aquest cas, no acusa. Però el processat, que ara viu a Barcelona, s'enfronta a una condemna de fins a 23 anys i 9 mesos de presó que li demana una de les parts (la que representa les tres germanes).L'acusat va mantenir una relació amb la mare de les nenes entre els anys 2000 i 2004. Quan la parella va començar a sortir, les menors tenien 5, 6 i 9 anys. Durant el temps que va durar la relació, tots van viure a Blanes i l'acusat va tenir una filla amb la dona. Després de separar-se, el processat va tornar-se'n a viure a Barcelona, però anava tornant quan li tocava règim de visites amb la nena.Segons sostenen les acusacions particulars, durant el temps que la parella va estar junta l'acusat va abusar sexualment de les tres menors. Entre d'altres, relaten que l'home entrava a l'habitació de les nenes i, «en reiterades ocasions», els hi feia tocaments a les parts íntimes o els hi llepava els genitals.A més, les acusacions sostenen que el processat també va abusar de la cosina de les tres germanes. En aquest cas, l'home hauria aprofitat els viatges que feia amb la menor entre Barcelona i Blanes. Tot i que aquests abusos haurien tingut lloc després de separar-se, com que el processat tenia molt bona relació amb l'excunyada, s'enduia l'adolescent amb ell.El relat de les acusacions recull que, quan la nena tenia entre 11 i 14 anys, l'acusat li va fer tocaments, li va llepar les parts íntimes i li va dir que no ho expliqués a ningú perquè allò era «un secret» entre ells. L'escrit tan sols posa data a un dels suposats abusos. En concret, el 2 de juliol del 2009 (poc abans de presentar-se la denúncia). Aquell dia, el processat hauria tocat un pit a la menor i, aprofitant que aquella tarda se l'havia endut al cinema, no hauria parat de fer-li carícies al coll.Durant la seva declaració davant del tribunal, l'acusat ha negat els càrrecs de manera categòrica. L'home ha assegurat que «mai» havia fet tocaments ni abusat de cap de les quatre menors. Segons ha dit, la denúncia contra ell la va orquestrar la seva exdona. I ho va fer «per gelosia i per enveja, que al final porta a l'odi».A la sessió d'aquest dimarts també ha declarat l'excunyada del processat (és a dir, la mare de la neboda. La dona ha explicat que l'endemà que l'acusat hagués portat la nena al cinema, va notar com l'adolescent estava «rara». Quan li va demanar què li passava, va ser quan la nena li va relatar els abusos. I a partir d'aquí, també ho van fer les altres tres germanes.El judici per aquest cas, que se celebra a la Secció Tercera, durarà dos dies. La fiscal no acusa perquè, al llarg de la instrucció del cas, entén que els abusos no han quedat acreditats. Les acusacions particulars, però, imputen al processat delictes d'abusos sexuals continuats.Una d'elles, la que representa la cosina, li demana una condemna de 3 anys i 9 mesos de presó. L'altra, la que representa les tres germanes, sol·licita que se li imposi una pena de fins a 23 anys i 9 mesos.