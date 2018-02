L'home s'enfronta a una sanció de 500 euros i la retirada de sis punts

Actualitzada 31/01/2018 a les 19:17

La Guàrdia Civil va denunciar un home per conducció temerària per portar 15 palets al sostre de la seva furgoneta. El conductor, que traslladava el material de l'Aeroport de Manises fins a Paterna per la N-220, s'enfronta a una multa de 500 euros i la retirada de 6 punts del carnet de conduir. A aquesta sanció es va afegir una altra de 200 euros per no tenir la ITV vigent.