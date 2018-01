Xoca amb una dona i l'ataca amb un bat de beisbol a València

L'agressor també va colpejar el cotxe de la conductora

Actualitzada 30/01/2018 a les 18:29

La Policia Local de València va arrestar un conductor begut, de 30 anys, per la seva presumpta implicació en un accident de trànsit. L'home va xocar a l'avinguda del Port de València contra dos cotxes provocant dos ferits.Un dels ferits va ser traslladat a l'Hospital Clínic de València i l'altre va ser tret pels Bombers. La conductora d'un dels cotxes, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, es va refugiar a una oficina bancària per les agressions rebudes amb un bat de beisbol per part de l'altre conductor. El seu vehicle també va rebre diversos cops amb el bat.El presumpte agressor no tenia carnet de conduir i va donar positiu en cànnabis, per la qual cosa va ser detingut.