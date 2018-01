Busquen a un home que va violar a una dona embarassada de set mesos

L'agressor va conduir la víctima a un aparcament d'una gasolinera de Múrcia

La Policia busca un home que la matinada del diumenge va violar una dona embarassada de 7 mesos amenaçant-la amb una navalla a Múrcia. La dona va ser abordada, quan tornava a casa seva, per un home que anava amb bicicleta. El presumpte agressor va treure una navalla per amenaçar-la i la va portar cap a un aparcament d'una gasolinera per cometre l'agressió sexual.L'home li va robar la bossa de mà i va marxar. Llavors, la víctima va caminar fins a trobar uns policies locals i els hi va explicar l'ocorregut. La Policia va buscar l'agressor, però no va tenir èxit. Els serveis sanitaris van desplaçar-se per atendre la víctima.