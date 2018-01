Presó per la noia que va fer creure al seu avi que tenia càncer

La dona va aïllar-lo del seu entorn i li controlava els comptes bancaris

El jutge ha decretat un any i quatre mesos de presó per la dona acusada de tracte degradant cap al seu avi, fent-li creure que tenia un tumor cerebral. El Jutjat Penal d'Avilés ha absolt l'acusada del delicte d'homicidi per imprudència greu.La Fiscalia del Principat d'Astúries va sol·licitar una condemna d'un any i nou mesos a la dona per haver «aïllat» del seu entorn i fer-li creure que tenia càncer al seu avi de 94 anys a Pravia. L'home gran, ja mort, li va donar a la seva néta 45.000 euros per a curar-se mentre ella controlava els comptes bancaris. L'acusada també subministrava, sense autorització mèdica, Orfidal i Haloperidol.Un dia, la dona va rebre una trucada de la Residencia de San Francisco de Villaviciosa dient-li que tenien plaça per al seu avi. L'acusada va optar per donar-li amb el dinar els medicaments prescrits pel metge. L'associació de benzodiazepines amb barbitúrics, substàncies detectades per un estudi toxicològic, van provocar a l'home un efecte secundari de depressió respiratòria, el que associat a la seva edat, li va ocasionar la mort.