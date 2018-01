Mor un home al ser absorbit per una màquina de ressonància magnètica

El jove portava un tub metàl·lic d'oxigen que va ser atret pel camp magnètic de l'aparell

Actualitzada 29/01/2018 a les 18:25

Un home ha mort en un hospital de Mumbai (La Índia) al ser absorbit per una màquina de ressonància magnètica. Rajesh Maru, de 32 anys, va acompanyar a la germana de la seva sogra a fer-se la prova mèdica. El noi va accedir a la sala de l'aparell, que estava encesa, amb un tub metàl·lic d'oxigen a la mà i el fort camp magnètic de la màquina el va impactar amb força contra aquesta. La mà del jove va quedar atrapada entre el cilindre d'oxigen i la màquina.El jove va morir al cap de pocs minuts, suposadament, per un excés d'inhalació d'oxigen líquid, que es va filtrar del cilindre afectat per l'impacte, segons l'informe policial. Aquest també detalla que Maru ignorava que la màquina estava encesa en entrar a l'habitació. Tres membres del personal mèdic han estat detinguts per negligència mèdica, tot i que la investigació segueix oberta.