Mor aixafat per una viga de 500 quilos a Riba-roja del Túria

L'operari es va quedar amb les cames atrapades a una empresa d'estructures metàl·liques

Actualitzada 26/01/2018 a les 16:52

Un veí de Mislata (València) de 60 anys, Pedro Nadal, va morir en un accident laboral quan li va caure una viga de 500 quilos a sobre les seves cames. L'incident va tenir lloc el passat dimecres, cap a les 12.30 hores, a una empresa d'estructures metàl·liques de Riba-roja del Túria.L'operari, al qual li quedava només un any per jubilar-se, va patir greus lesions amb el succès. Degut a la gravetat, els metges no van poder estabilitzar-lo i finalment, va morir a l'hospital.L'accident es va produir quan Nadal transportava amb un carro l'estructura, juntament amb un company, una viga de 8 metres de llarg i prop de 500 quilos. La Guàrdia Civil està investigant les causes de l'accident i si es complien totes les mesures de seguretat.