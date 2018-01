Detinguts per transportar cocaïna i haixix en un autobús a Puçol

Els dos arrestats, de 39 i 59 anys, són de nacionalitat britànica

Actualitzada 26/01/2018 a les 17:16

La Guàrdia Civil de Puçol va detenir dos britànics, de 39 i 59 anys, al peatge de Sagunt per transportar 750 quilos de haixix i 17 de cocaïna en un autobús. Les detencions es van fer el passat dimarts i es troben dintre de l'operació anomenada 'Telos'.L'autobús on hi havia amagada la droga, amb matrícula britànica, s'utilitzava per a trajectes llargs. El transport s'ha intervingut i s'ha decretat una ordre internacional per esbrinar el titular de l'empresa.