Un entrenador de futbol envia un vídeo porno a un menor

Haurà de pagar una multa i els costos processals

Actualitzada 25/01/2018 a les 17:55

Un entrenador d'equips infantils de futbol va enviar un vídeo pornogràfic per Whatsapp a un nen de 14 anys. Així ho ha reconegut al Jutjat Penal número 1 d'Avilés.El tècnic ha reconegut el delicte i ha acceptat la condemna per provocació sexual, on ha de pagar una multa de 1.080 euros, amb responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament, i el pagament dels costos processals.