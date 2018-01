Tres ferits en una explosió d'un forn a València

L’incident es va produir a una fleca per causes desconegudes

La matinada del dijous els serveis sanitaris i els Bombers de València van atendre a tres persones ferides per cremades a causa de l'explosió d'un forn a una fleca de València.Els serveis sanitaris van assistir a una dona de 48 anys per cremades a la cara i al braç, a un home de 26 per ferides al braç i a l'esquena, i un últim de 45 per cremades a la cara i al braç.L'explosió va ser a les 7 de la matinada del dijous al número 36 de carrer Àngel Guimerà de València. De moment, es desconeixen les causes. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un suport vital bàsic (SVB) i una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).