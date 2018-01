La Guàrdia Civil allibera un cavall amb les potes lligades a Vilaboa

El SEPRONA es va desplaçar al lloc dels fets i va comprovar que no té xip identificador

Aquesta setmana, els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil van alliberar un cavall amb les potes lligades amb una corda a Vilaboa (Pontevedra). Un particular va avisar als agents de la presència de l'animal a la muntanya Postemirón.Els agents van desplaçar-se al lloc dels fets i van comprovar com l'animal no es podria moure amb llibertat. Al final, van poder apropar-se i alliberar-lo, constatant que no tenia de xip identificador. El SEPRONA ha formulat la denúncia corresponent als Sevicios de Ganadería de la Xunta i estan investigant qui és el propietari.