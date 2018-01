Lloguen un pis a Lugo, no paguen i exigeixen diners per marxar

Una banda extorqueix a diversos propietaris de pisos a Galicia

Una banda extorqueix a diversos propietaris de pisos a Lugo. Els delinqüents lloguen un habitatge, després no paguen als arrendataris i mesos més tard, exigeixen diners per marxar. El grup podria portar diversos anys fent aquest tipus de delictes. Segons fonts policials, alguns dels integrants són coneguts per les forces de seguretat per la seva presumpta implicació als fets.Carmen Aira no ha estat l'única propietària a qui li ha passat. Un altre veí de la ciutat, va explicar que la seva mare va patir una pràctica idèntica el 2016. En el seu cas, va haver d'abonar 1.500 euros per tal de alliberar-se dels llogaters.