Detingut per violar una dona en una sala d'espera a Sevilla

L'arrestat i la víctima són persones sense llar que s'estaven refugiant del fred a l'Hospital Virgen de la Macarena

Actualitzada 24/01/2018 a les 15:46

El passat 18 de gener, un home va violar una dona en una sala d'espera per a familiars a l'Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. L'home va ser detingut i enviat, posteriorment, com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals. Tant l'arrestat com la dona són persones sense llar i s'estaven refugiant del fred al centre.Segons fonts policials i hospitalàries, els fets van passar el passat dijous quan tres persones sense llar es trobaven a la citada sala d'espera per a familiars, en concret, un home i dues dones.Les mateixes fonts van assegurar que l'home va aprofitar l'estat de «semi consciència» d'una de les dones per «abusar d'ella». La víctima, al principi, no es va adonar de res però més tard, va notar l'home damunt d'ella i que li havia tret la roba a la dona. Llavors, va començar a «cridar», alertant al vigilant de seguretat del centre. Aquesta va retenir l'home fins a l'arribada de la Policia Nacional, que van comprovar que l'autor comptava amb dotze detencions anteriors.La Policia Nacional va agafar declaració a les dues dones, víctima i testimoni. Els agents van detenir l'home, que va passar a disposició judicial. El jutjat de guàrdia va decretar l'ingrés a presó.