Una càmera de seguretat enxampa a un home llençant el seu bebè a un contenidor

El nadó tan sols tenia dues hores i el pare creia que no sobreviuria

Actualitzada 21/01/2018 a les 12:06

Un home va ser enxampat per una càmera de seguretat a la Xina mentre deixava el seu nadó en un contenidor de brossa. L'infant tan sols tenia dues hores de vida i per alguna raó que es desconeix, el pare pensava que el bebè no sobreviuria. Una dona el va rescatar i el va portar a l'hospital. Els pares del nadó han estat detinguts per la policia xinesa i el bebè es troba bé de salut.