Detingut un jove per disparar contra un local que no li venia droga

El noi pretenia comprar droga en una sauna de Madrid

Actualitzada 20/01/2018 a les 18:44

La Policia Nacional va detenir a un noi que va començar a disparar contra una sauna en el districte de Tetuán, Madrid, per no vendre-li droga. El detingut, de 24 anys, no ha causat ferits gràcies a que el local comptava amb vidre blindat. El jove va acudir a l'establiment preguntant al porter si en el local podia comprar-se droga, al que li va respondre que no es venien substancies estupefaents allí.Davant la negativa, l'arrestat va efectuar diversos trets contra el local, sense ferits gràcies al vidre blindat que va detenir l'impacte de les bales. El porter va intentar atrapar-lo però l'autor dels trets va sortir corrent cap al carrer Orense, on va ser detingut per una patrulla de la Policia Nacional.