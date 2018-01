Frustren una estafa en una compra d'una parcel·la a Màlaga amb 150.000 euros en bitllets falsos

Els agents del Cos Nacional de Policia van sorprendre als sospitosos en tancar el tracte en un hotel de la província

La Policia Nacional ha frustrat una estafa immobiliària mitjançant la compra d'una parcel·la amb bitllets falsos, una variant del mètode conegut com ‘Rip Deal’, en el qual els estafadors es fan passar per acabalats empresaris que, com a condició, imposen a la víctima la necessitat de canviar bitllets de 500 o 200 euros (que resulten ser falsos) per uns altres de menor valor.En aquest cas, els agents han detingut als dos supòsits estafadors, que són estrangers i portaven documentació falsa, els quals havien contactat amb una persona que té a la venda una parcel·la a la província i s'havien mostrat interessats a adquirir-la, encara que li van plantejar realitzar una part del pagament en diner negre.