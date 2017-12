Detingut per robar en un coche amb un nen de cinc anys a l'interior

Han fet falta mitja dotzena d'agents per reduir al lladre

Redacció

Actualitzada 20/12/2017 a les 20:23

Un home ha estat detingut aquest dimecres 20 de desembre a Palma per robar a un coche on hi havia un nen de cinc anys a l'interior. L'individu ha aprofitat que la mare del nen estava deixant el seu altre fill a la guarderia per entrar al vehicle i endur-se el moneder, segons explica el Diario de Mallorca.



Els fets han tingut lloc al voltant de les nou del matí al carrer Alfons el Magnànim, quan dos agents de la brigada d'Estrangeria de la Policia Nacional han vist una dona corrent rere un home. Els agents han sospitat de que s'havia comés algun delicte i han anat rere ells. Han fet falta mitja dotzena d'agents per reduir al lladre, ja que aquest ha oposat una forta resistència.



Els policies han comprovat que l'acusat portava a sobre el moneder sostret. Està acusat d'un delicte de robatori i ha estat traslladat a dependències policials per ser interrogat.