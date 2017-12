Acoltella a una dona i a la seva filla i torna a reincidir a l'any de sortir de presó

L'arrestat va ferir de gravetat a un veí de Picassent en assaltar-ho per robar-li el premi de les apostes

Redacció

Actualitzada 20/12/2017 a les 20:20

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 42 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un robatori amb violència i ferir al braç un veí del municipi de Picassent, País Valencià.



Els fets van tenir lloc el passat 12 de desembre, al voltant de les quatre de la matinada al carrer Buenavista, quan un individu va acoltellar a un braç un home per robar-li el premi que aquest havia guanyat la mateixa nit a una casa d'apostes de la localitat. La víctima va ser traslladada a l'Hospital General de València, segons informa el diari Levante.



Una setmana després dels fets, després de revisar les càmeres de seguretat de la zona, els agents van identificar al presumpte autor de l'assalt. Les autoritats van reconèixer al detingut, que havia estat el mateix que va protagonitzar un altre robatori amb violència a un domicili en el mateix municipi l'any 1998, on l'individu va acoltellar a una dona i a la seva filla de 19 anys. Les víctimes van sobreviure a les ganivetades que l'agressor els va produir al coll, pit i espatlla.



El delinqüent va anar a presó per aquest succés, i tot just un any després de estar en llibertat ha tornat a reincidir i torna a estar empresonat.