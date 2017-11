Una nena de 4 anys, ferida per l'atac d'un gos de raça perillosa a Xiva

La policia investiga si la menor va sofrir la mossegada d'un o dos cans de raça pitbull i llaurador

EFE

Actualitzada 22/11/2017 a les 20:06

Una nena de 4 anys va resultar ferida dilluns passat a la tarda a la localitat valenciana de Xiva després de ser atacada per un gos quan es trobava en un habitatge del casc urbà acompanyada de diversos familiars, segons han manifestat fonts municipals.



La Policia Local de Xiva va rebre el dilluns sobre les 18.15 hores un avís en el qual familiars de la nena informaven que la menor havia estat atacada per un gos en un habitatge al carrer Calderón de la Barca, segons les mateixes fonts.



Els agents que es van personar en el lloc van trobar a la petita ensangonada i la van traslladar al centre de salut de la localitat, on va rebre les primeres atencions i posteriorment va ser derivada en una ambulància a un hospital de València.



Quan la Policia va tornar al domicili per completar les diligències, va trobar a dos gossos, un llaurador i un pitbull, i va avisar a l'empresa subcontractada per l'Ajuntament per a la recollida d'animals, que els hi va portar i se'ls estan practicant proves per saber quin dels dos va atacar a la nena, o si van ser els dos.



Les mateixes fonts han precisat que quan els agents van arribar en un primer moment només van veure al gos llaurador, però la família de la menor, entre els quals estava l'àvia i uns altres familiars però no els pares, estava molt nerviosa i no va poder aclarir les circumstàncies del succés.



Pel que sembla, el gos pitbull té xip, i s'està esbrinant si compta amb el segur i tota la documentació necessària per als gossos de races perilloses.