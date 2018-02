Cols ornamentals als parterres

Actualitzada 20/02/2018 a les 19:28

Als jardins públics es poden trobar aquesta planta: la col ornamental (Brassica Olaraceae), també anomenada col de jardí. És una de les plantes que sobreviu a les baixes temperatures de l’hivern i és per això que s’usen per embellir la via pública. La que apareix a la imatge està plantada a una zona verda de Reus.