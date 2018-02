Actualitzada 18/02/2018 a les 19:53

La força de la natura sorprèn, sovint, a través del vent, la pluja o la neu. Però aquesta imatge demostra que no sols amb els efectes climatològics és capaç d’impressionar. Al carrer Joan Amades i Gelats, per exemple, totes les voreres estan aixecades a causa de les arrels dels arbres que hi ha plantats.