El factor clau que influeix en la proliferació de la miopia

Diversos estudis descarten que el principal causant de la miopia siguin les hores d'estudi o l'ús de pantalles

Actualitzada 09/02/2018 a les 16:53

La miopia és un defecte de l'ull, no una malaltia, a causa d'un creixement excessiu en la longitud del globus ocular durant la infància i adolescència, que en fer que les imatges quedin enfocades per davant de la retina la visió des de lluny disminueixi espectacularment, conservant solament la d'a prop. Així és com defineix l'Associació Espanyola de Miopes aquest problema tan habitual en la nostra societat.Els estudis més recents han demostrat que la seva progressió no depèn d'usar mòbils, ordinadors o acostar-se massa a la televisió; tampoc depèn el seu increment o que es pari durant la infància-adolescència-joventut que s'usin lents de contacte en comptes d'ulleres, tal i com recull aquesta entitat.Els dos factors fonamentals són la càrrega genètica famliar i les activitats realitzades amb molta o poca llum solar. La llum activa l'alliberament de dopamina a l'interior del globus ocular i aquesta frena l'augment de la miopia, així s'ha vist que en els nens i adolescents la miopia progressa molt menys els mesos d'estiu i amb les activitats a l'aire lliure i exposició solar.La pista definitiva no va arribar fins a 2007, quan el optometrista Donald Mutti del Col·legi d'Optometria de la Universitat Estatal d'Ohio va dur a terme una recerca que durant cinc anys va estudiar els hàbits d'un grup de més de 500 nens de 8 i 9 anys d'edat i amb visió sana. En concloure la recerca, un de cada cinc nens havia desenvolupat miopia. I va destacar un factor ambiental associat a aquests: havien passat molt menys temps a l'aire lliure que els altres.Uns resultats que, un any més tard, va corroborar la recerca dirigida per l'experta en miopia de la Universitat de Tecnologia de Sídney, KathrynRose , durant la qual el focus d'atenció van ser uns 4.000 alumnes de primària i secundària de la capital australiana. El factor més concloent va resultar ser una major exposició a la llum brillant del dia.