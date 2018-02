Per què Dijous Gras es menja la coca de llardons i la botifarra d'ou?

I a Reus, avui és típic també la coca d’ou que porta una barreja d’ou i sucre a la superfície

Avui és Dijous Gras, el dia anterior al Dimecres de Cendra, també conegut com Jarder o Llarder. És el tret de sortida tradicional a les festes de Carnaval arreu del país. Aquesta festivitat popular té associades una sèrie de plats típics i tradicionals com per exemple la coca de llardons o la botifarra d’ou o la truita de botifarra.L’explicació és que abans, l’abstinència de carn durant la Quaresma era obligatòria. Així, doncs, les famílies s’atipaven d’ous i carn abans de començar aquesta abstinència que marcava per la religió catòlica durant set setmanes. El costumari marcava el dijous abans de Carnaval com el primer dia d’aquesta setmana festiva en el que un es podia atipar de valent amb aquells aliments que estaven prohibits durant la Quaresma. Entre els aliments més típics, la coca de llardons es fa a base d’ous, sucre, farina, llardons i pinyons i que ajudava tradicionalment a encarar el període de dejuni de la Quaresma. Abans, de coques de llardons només se’n trobaven els dies previs a la Quaresma, sobretot a partir del Dijous Gras, dies de plats greixosos i d’excessos gastronòmics. Però avui se’n troben tot l’any i formen part de la gran varietat de dolços de les festivitats populars més viscudes, com ara Sant Joan o Sant Pere. Les coques de llardons solen anar acompanyades de vi dolç, moscatell, malvasia o cava.La botifarra d’ou és un altre menjar molt típic del Dijous Gras. La botifarra d’ou és un embotit fet de carn d’espatlla, cansalada, carn del cap, ous, sal i pebre negre. Té color groguenc i textura granelluda. Per la forma, el gust i l’elaboració, és molt similar a la botifarra blanca. Aquest embotit data del segle XVII, segons sembla originari de Barcelona i relacionat amb la festa de Carnaval.En un principi era un embotit que s’elaborava únicament per a menjar-se el dijous llarder o dijous gras i els dies previs a la Quaresma, per tant només es trobava en aquesta època. Darrerament, aquest producte és tan apreciat, que es comercialitza i consumeix durant tot l’any, tot i que fora de la temprada de Carnaval pot resultar més complicat trobar-la a les botigues habituals. I a Reus, la coca d’ou, la característica principal d’aquesta és que no només porta ou en la massa de la coca sinó que a sobre, com a cobertura, porta una barreja d’ou i sucre, que es cou al forn.A Tarragona, aquest dijous gras es degusten les coques de llardons i carnaval gastronòmic amb el tast de botifarra d’ou al Mercat Central. I a Reus, també el Mercat Central de Reus fa una degustació de botifarra d’ou, a partir de les 10:30 hores.Durant aquestes dates, hi ha altres dolços típics com poden ser com el bunyols de vent. Els bunyols de quaresma són dolços fets a partir d’una base de farina que es fregeix en oli i després s’ensucra.