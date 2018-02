Cabres salvatges baixen a menjar la sal distribuïda a una carretera d'Aragó

El vídeo va ser enregistrat per un conductor que va haver d'aminorar la seva velocitat quan va trobar desenes de cabres salvatges al seu pas

Actualitzada 07/02/2018 a les 11:52

Un grup de cabres de muntanya va baixar a una carretera del Pobo, al Pirineu Aragonès per xuclar la sal distribuïda a la superfície del terra per evitar la formació de plaques de gel. El vídeo va ser enregistrat per un conductor que circulava per aquesta carretera i va haver d'aminorar la seva velocitat quan va trobar desenes de cabres salvatges al seu pas.La sal és un complement a l'alimentació de cert tipus de fauna. La dieta herbívora en determinats moments pot ser deficitària en sal. Els animals necessiten una aportació en sals minerals extra en la dieta per evitar diverses patologies. Per això, també als animals domesticats com vaques o cabres se'ls complementa a la seva dieta habitual.