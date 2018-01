La Policia Nacional alerta sobre el 'bulo' més estès sobre els iPhone

Diversos perfils a Twitter asseguren que pressionar cinc cops el botó de bloqueig del mòbil envia una alerta als cossos de seguretat

Actualitzada 04/01/2018 a les 19:56

Ho explica el portal HuffingtonPost . La Policía Nacional ha emès un missatge a Twitter on ha desmentit una informació, referent als iPhone, que està circulant per les xarxes socials aquest últims dies.Alguns perfils de Twitter han assegurat que «el SOS de l'iPhone envia una alerta a la Policia si pressiones el botó de bloqueig del teu mòbil cinc vegades», cosa totalment falsa. Els tuit on s'inclou aquesta informació compten amb més de 57.000 compartits.«El SOS del teu iPhone mai enviarà una posició geolocalitzada a la comisaría més propera», assegura la Policia Nacional al seu compte de Twitter. El 'bulo' inclou que si que és possible enviar la localització als contactes que la persona triï.Des de la xarxa social, els cossos de seguretat recomanen una opció més segura de com utilitzar els serveis d'emergencia.