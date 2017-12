L'aplicació de mòbil que més descàrregues ha tingut durant 2017

Es tracta d'una senzilla aplicació que serveix tan sol per a la creació d'avatars personalitzats per a cada usuari

22/12/2017

Finalitza l'any i ja coneixem la tendència d'aquest 2017 pel que fa al consum de les aplicacions que més fem servir al nostre mòbil. Encara que les preferències no són exactament iguals en Apple Store que en Google Play, els primers llocs els ocupen les mateixes aplicacions: Instagram, WhatsApp i YouTube. Segueixen darrera aplicacions com Snapchat o Clash Royale.



En particular, la llista que va fer pública Apple aquest mes de desembre, Bitmoji, va ser l'aplicació més descarregada de l'any fins a principis de mes. Aquesta senzilla aplicació, serveix tan sol per a la creació d'avatars personalitzats per a cada usuari. Seguidament de l'aplicació Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook, Google Maps, Netflix, Spotify i Uber.



Wallapop ha agafat aquest any encara més força i ha estat de les aplicacions més descarregades malgrat que el Ministeri d'Hisenda ja està començant a reclamar un percentatge de les transaccions.



Uber que també ha estat molt descarregada no ha estat exempta tampoc de polèmica. L'aplicació que passatgers amb conductors de vehicles registrats en el seu servei que ofereixen un servei de transport va ser denunciada i, recentment, el Tribunal de la UE va sentenciar que és un servei de transport i no una plataforma digital col·laborativa i impedeix que sigui operat per conductors particulars.



Amazon i AliExpress també es mantenen en les posicions molt altes però actualment també altres botigues on-line com Wishi o Joom están començant a ser de les més demandades i, aspecte destacat, millor valorades. La compra en línia ha augmentat significativament i en concret la compra a través d'aplicacions mòbils. Tendes web com Wish i Joom s'estan posicionant com unes de les més utilitzades i millor valorades



Netflix també ha estat una de les aplicacions més descarregades a causa de l'increment en 2017 del consum de sèries de televisió per streaming.