El color triat per arrasar durant 2018

Redacció

Actualitzada 22/12/2017 a les 17:43

La companyia Pantone va triar recentment el color que marcarà la tendència durant el 2018 tant pel que fa a les indústries de la moda, el maquillatge o el disseny d'interiors. El color Grrenery, color del 2017, ha passat a la història.



El futur és el Pantone 18-3838 Ultra Violet, un color que segons explica Leatrice Eiseman, vicepresidenta del Pantone Color Institute « suggereix els misteris del cosmos, la intriga del que ve i els descobriments més enllà d'on estem ara» i «evoca un estil de contracultura, d'originalitat, enginy, pensament visionari que ens dirigeix cap al futur» segons va declarar la vicepresidenta de la companyia, a Associated Press Pantone és una companyia fundada en Nova Jersey en 1962 que comercialitza mostres de color estandarditzades. Però també és l'empresa que des de l'any 2000 marca quin serà color de l'any. El color Ultra-violet també està molt relacionat amb el moment internacional actual segons ha explicat recentment la companyia i té a veure «la lluita feminista» que s'està donant arreu del món.



Personatges com Rihanna tenen aquest color com a favorit i marca gran part del seu estil. Es tracta d'un look transgressor i sofisticat, que es pot combinar amb diversos colors com el negre aconseguint una imatge amb molta força. El desaparegut Prince també tenia com a color predilecte el ultra-violet i formava part dels seus looks artístics.