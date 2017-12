Les plantes de Nadal que suposen un perill pel teu gat...i gos

Davant una intoxicació, el temps que guanyem en el trasllat al veterinari pot salvar-li la vida al nostre animal

Cristina García

Actualitzada 22/12/2017 a les 17:42

El primer lloc del llistat, l'ocupa la ponsètia. Aquesta és la flor de Nadal per excel·lència. No hi ha casa que no tingui una d'aquestes plantes per petita que sigui. Moltes persones que tenen mascota saben la tendència de menjar plantes que tenen, especialment els gats. Ells són els animals més curiosos i a més, tenen la capacitat d'arribar a llocs inimaginables amb la seva agilitat. A l'exterior triarien les plantes per mossegar però a dintre de la llar els limitem a la «nostra oferta».



Per aquest motiu, s'ha d'intentar que aquesta planta no estigui accessible pels nostres companys perquè és tòxica i els hi pot generar un greu malestar. Si és ingerida és irritant per a la mucosa de la boca, gola, esòfag, estómac i intestins. Si la seva saba pren contacte amb la conjuntiva pot produir ceguesa temporal, conjuntivitis i queratitis. Provoca vòmits, diarrea, tremolors, deshidratació. És tòxica per a fetge i ronyons.



A més, de la ponsètia, hi ha altres plantes típiques d'aquestes dates a evitar. El vesc és una planta perillosa. La intoxicació per aquesta planta pot generar dificultat per respirar, salivació i fins tot pot causar la mort. Urgentment, s'ha d'anar al veterinari. El temps que guanyem en el trasllat pot salvar-li la vida al nostre animal.



El Grèvol és una altra planta a evitar. S'assembla molt al vesc. El grèvol té els seus fruits vermells. Hi ha una gran varietat de grèvols. Tant els seus fruits, boletes vermelles, com les seves fulles són tòxics. La perillositat no és tan greu com el vesc però si pot generar vòmit, dolor estomacal i diarrea.



És clau mantenir aquestes plantes fora de l'abast dels nostres animals per evitar que hagin de patir aquesta intoxicació. Si creiem que no podem controlar que en mengin, és millor evitar temptacions i adquirir aquestes plantes en versió artificial.



Si hi ha intoxicació o sospitem que hi ha hagut, no esperem, traslladem la mascota urgentment a la clínica veterinària més propera.



Altres plantes a evitar

Altres plantes molt tòxiques són les liliàcies i hemerocal·lis, molt populars als rams ornamentals.. L'exposició a qualsevol part d'aquestes plantes: tija, fulles, flors, pistils, estams, arrels o pol·len, és suficient per produir una toxicitat letal. La mortalitat en gats que han ingerit aquesta planta és molt alta, i els que sobreviuen poden patir un dany renal permanent. Els lliris de la pau, la cala i el filodendre també contenen aquest principi tòxic. També hem de tenir molta cura amb el aloe vora, les Hortènsies, les prímules, el ciclamen, el poto, l'heura, el lliri trepador i el llorer, entre molts altres.