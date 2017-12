Què fer aquest cap de setmana?

Fer cagar el tió, mercats de nadal o el recorregut del Pare de Noel pels carrers de Salou són algunes de les propostes

Aquest cap de setmana entrem de ple en la celebració de Nadal i són moltes les activitats previstes per aquests dies on a més de compartir taula amb família i amics, podem gaudir d'actes tradicionals i populars. Des del Diari Més us fem aquesta proposta



A Tarragona, aquest cap de setmana es podrà gaudir de la pista de gel Tarraco Gel ubicada a Les Gavarres, al costat del Bowling Divertiland. L'horari serà d'onze a nou del vespre. També dissabte i diumenge hi haurà la Fira d'Artesania des de les 10:00 fins a les 21:00 hores.



A Reus, dissabte 23 de desembre, a les sis de la tarda hi haurà una doble sessió de Els Pastorets. Tindrà lloc a l'Orfeó Reusenc. Més tard, a la Plaça Prim, a les 19:30 hores serà el moment de l'espectacle Inconfundibles a càrrec de la companyia La Banda del Otro.

A les 20:00 hores al voltant de Església Prioral de Sant Pere i a la Plaça de les Peixateries Velles hi haurà Retaules Vivents on es Representació de diverses escenes entorn del naixement i la infantesa del nen Jesús. I diumenge, a les 23:00 hores al santuari de Misericòrdia, tindrà lloc un cant d'origen medieval que es cantava al sud d'Europa, el Cant de la Sibil·la.



A Vila-seca, el dissabte es podrà gaudir d'un espectacle nadalenc per a tota la família. Sota el títol Boig Nadal , la companyia Souldance sorprendrà a tots els assistents. L'entrada és gratuïta però amb invitació que es pot recollir al Conservatori de Música, al PIJ i al Patronat Municipal de Turisme.



Des de Salou proposen un espectacle pels més petits. El Pare Noel arriba a Salou! que des de les 17.30 hores del diumenge desfilarà pels carrers de Salou començant pel carrer Advocat Gallego. En acabar la desfilada es farà entrega de regals al Pavelló Municipal. Més info a: 977 309 217



A Torredembarra, el diumenge a la Plaça Antoni Roig i Copons, a les 12:00 hores del migdia serà el moment d'un l'espectacle infantil i Caga Tió perquè els més petits gaudeixin de l'inici del Nadal amb moltes sorpreses.



A la Pobla de Mafument, al Casal Cultural, dissabte tindrà lloc un espectacle de caràcter familiar amb el clàssic Pinocho, un musical para soñar. Serà a les set de la tarda.



A Altafulla, dissabte a les sis de la tarda, al Casal la Violeta es projectarà un film Cigueñas de Nicholas Stoller i Doug Sweetland, una pel.licula apta per tots els públics.



A la Pineda encara es podrà veure aquest cap de setmana la 18a Edició del Pessebre Monumental de Sorra de la Pineda. Diversos escultors d'arreu del món realitzen aquesta obra escultòrica, original per la seva monumentalitat i per la forma diferent de tractar la temàtica nadalenca, encara que hi siguin presents les figures tradicionals dels pessebres.