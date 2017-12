A Tarragona, una comarca manté l'alerta groga per perill moderat

El Baix Penedès es manté en alerta groga per fortes ratxes de vent

Redacció

Actualitzada 11/12/2017 a les 10:49

El pas de la borrasca Ana per Catalunya manté l'avís vermell, risc extrem, a diferents indrets del territori. La major part de Catalunya es troba aquest dilluns en situació d'avís en grau tres (alerta taronja) pel risc que es produeixin fortes pluges i vents. A Catalunya la borrasca Anna tindrà les característiques d'una ciclogènesis explosiva segons Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): un fenomen meteorològic que es produeix en xocar una massa d'aire calent, amb una altra d'aire fred.



A Catalunya, la província més afectada serà Lleida per ratxes de vent que aconseguiran els 140 quilòmetres per hora en cotes altes de la vall de Arán, i alerta taronja (risc important) en la resta de províncies per fort onatge amb ones de 4 a 5 metres i per vent de 120 quilòmetres per hora al Pirineu.



A Tarragona, el cel es mantindrà molt ennuvolat i cobert fins al migdia. El vent bufarà amb molta intensitat especialment al Baix Penedès on s'activa l'alerta groga de perill moderat on es poden assolir ratxes de 20 metres per segon. Al mar obert, s'esperen ratxes de vent molt intenses de fins a 50 km/h i onades de fins a 2,7 metres d'alçada durant el matí.



Espanya manté avui en alerta a quaranta-quatre províncies, excepte les extremenyes, per pluges, vent i neu amb especial incidència a Lleida, on hi ha avís vermell per fort vent, informa l'Agència de Meteorologia (Aemet) al seu web.