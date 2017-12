Whatsapp avança les noves emoticones per 2018

S'incorporarà la possibilitat de voltejar-los per indicar direccions

Actualitzada 11/12/2017 a les 09:37

La firma Unicode anunciarà aquesta setmana les novetats d'emoticones pel 2018. S'esperen un total de 130 noves emoticones, amb noves cares, parts de l'anatomia humana, la sanitat, les fruites, animals com camells, llama o cangur, petards, patinets... i fins a una nova caca trista.S'ha introduït una novetat a més dels nous elements: la possibilitat de voltejar-los, segons anuncien des del diari digital The Verge. El Consorci Unicode, que és l'autoritat encarregada de regular les emoticones en l'àmbit mundial apunta que es tracta d'una demanda persistent de molts usuaris. Fins ara, únicament unes poques emoticones contemplaven la possibilitat de fer-ho i servien per indicar diferents adreces. Això, canviarà amb aquesta modificació.Les decisions finals i el llistat definitiu de l'any que ve es confirmarà a una reunió de Unicode durant el mes gener, i es desenvoluparà al llarg de 2018 segons informa el diari digital The Verge.