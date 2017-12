Els cinc tipus d'aliment que t'ajudaran a afrontar la baixada de temperatures

Consumir-los pot ajudar al nostre sistema immunitari a reforçar l'organisme davant grips o constipats

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 11:41

Els cinc aliments que ajuden a afrontar la baixada de les temperatures a la qüal ens enfrontem aquest cap de setmana. Consumir-los pot ajudar al nostre sistema immunitari a reforçar l'organisme davant grips o constipats.



Cuina amb ceba, all i gingebre

Aquests tres vegetals reforcen el nostre sistema immunològic i es poden afegir a pràcticament qualsevol plat. L'all conté alicina, un compost amb efectes antibiòtics i antioxidants, que pot ser un gran aliat contra els refredats. La ceba, a més de ser una important font de vitamines, té propietats antireumáticas, una malaltia els efectes de la qual es disparen a l'hivern. El gingebre té propietats antiinflamatorias i expectorantes, per la qual cosa és recomanable el seu consum enfront de qualsevol tipus d'afecció respiratòria, ja sigui catarro, grip o una inflamació de la gola.



Taronges

Els experts recomanen augmentar la seva ingesta a l'hivern. La vitamina C present en els cítrics, les fruites per excel·lència d'aquestes dates, ajuda a prevenir els refredats i reduir els seus símptomes i afrontar millor la baixada de les temperatures d'aquests dies.



Carabassa

Compta amb una bona quantitat de beta-caroteno que, en ser absorbit per l'organisme, es converteix en vitamina A, molt bona per al sistema immune. Preveu malalties del sistema respiratori i elimina la mucosidad dels bronquis, la gola i els pulmons.

És ideal per incloure en cremes o sopes.



Llegums

Les llenties, els cigrons i les mongetes són aliments replets d'antioxidants que redueixen les toxines que provoquen les infeccions. Les llegums enforteixen el sistema immunitari i redueixen la durada dels refredats. Al seu torn augmenten el ferro en el cos i ens permeten sentir-nos més enèrgics encara estant amb grip.



Ous

Aquest aliment compta amb molts minerals com zinc i seleni que ajuden al fet que el sistema immune es mantingui sa i fort. Els metges aconsellen menjar 2 o 3 ous a la setmana, però no fregits.



La hidratació també és important en aquesta època. Ajuda a eliminar la mucositat més fàcilment. En infusions, sucs, sopes o aigua, el seu consum alleujarà temporalment el mal de coll i la resequedad.