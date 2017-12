Què has de saber si comparteixes dècims de loteria per no quedar-te sense el premi

Diferents organismes de consumidors realitzen una sèrie de recomanacions per evitar quedar-se sense premi per malentesos o confusions

02/12/2017

Durant el Nadal, i davant l'allau d'ofertes de loteria, és molt habitual compartir els dècims sigui de la Loteria Nacional o de la Grossa. Tanmateix, és només una persona la que se'n fa càrrec del dècim i el fica a un calaix. Què passa si aquest bitllet compartit és premiat i no pots demostrar que aquest era compartit?



Diferents organismes de consumidors realitzen una sèrie de recomanacions per evitar quedar-se sense premi per malentesos o confusions. En primer lloc, cal fer una fotocòpia i lliurar-la a cada participant. Aquesta fotocòpia ha d'anar signada (amb el DNI del dipositari) en la qual s'indiqui que tal persona juga en aquest nombre, sèrie, fracció i sorteig, i la quantitat que s'hi juga.



També se sol enviar una foto del dècim per e-mail o per WhatsApp. Els WhatsApp poden ser una prova, sempre que apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cadascun, segons indica la OCU.



Quan la compra es fa entre un dels membres de la parella, cal saber que si el matrimoni és en societat de guanys o en separació de béns. Si és societat de guanys es reparteix el 50% per a cadascun però si el règim econòmic és de separació de béns, el premi és del que ho ha comprat, tret que es pugui acreditar que s'ha comprat a mitges.



En cas de pèrdua o robatori del dècim és fonamental denunciar-ho davant la Policia Nacional o Guàrdia Civil del lloc on va ocórrer el fet. En la denúncia has de fer constar el nombre més gran de dades possible i totes les circumstàncies del fet identificant el document nombre, sèrie i fracció. A més, cal comunicar per escrit el fet a l'organisme Loteries i Apostes de l'Estat. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolgui qui és el veritable propietari.



També s'ha de tenir en compte: Si encarregues o intercanvies dècims sencers, procura recollir-los i pagar-los abans del sorteig. Si es perd el número, denúncia en Comissaria i en Loteries i Apostes de l'Estat. Si el dècim s'espatlla, per exemple perquè es cola en la rentadora, cal enviar-ho a la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, que determinarà si es pot cobrar el premi. I si està molt irrecognoscible, serà la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre la que es pronunciï.