Sinkies: un nou fenomen de pobresa juvenil

Càritas alerta d'un nou perfil de persones amb necessitats econòmiques que portarà «greus conseqüències»

Redacció

Actualitzada 24/11/2017 a les 13:24

Càritas Europa ha alertat recentment d’un nou fenòmen que està ampliant la pobresa juvenil. Es tracta dels anomenats Sinkies (Single income-No kids) o el que és el mateix: ingressos únics i senses fills.



«Per primera vegada en dècades, és probable que les generacions més joves tinguin menys oportunitats i estiguin pitjor que els seus pares, ja que les ocupacions són més escassos, els salaris més baixos i les condicions de treball més deficients», va manifestar aquesta ONG de l'Església en un informe presentat a Brussel·les aquesta mateixa setmana.



Entre altres conclusions, Càritas ha realitzat una enquesta que revel.la un nou perfil: parelles joves en les quals tots dos treballen però que, quan es combinen els seus salaris, amb prou feines guanyen l'equivalent a un ingrés únic digne. El secretari General de Càrites Europa, Jorge Nuño va explicar que «es tracta d’un senyal extremadament greu que els responsables polítics han de prendre en serio» i ha afegit que «portarà profundes conseqüències per a la cohesió social, els models socials i els sistemes de protecció social. Correm el risc d'una societat que s'enfonsa si no es prenen mesures ara».



L’entitat cristiana ha sol·licitat a la Unió Europea que desenvolupi una «estratègia integral» per combatre la pobresa juvenil, a través del Fons Social Europeu.