Què fer aquest cap de setmana?

El concert de Els amics de les Arts, l'inici de la temporada de calçots a Valls o el film 'El Alucinante mundo de Norman' són algunes de les propostes

Actualitzada 24/11/2017 a les 09:47

Arriba el cap de setmana i des del Diari Més us realitzem una proposta per treure el màxim profit d'aquest dies en família o amb amics:, aquest dissabte a les 20:30 hores al Teatre Magatzem tindrà lloc una actuació de Jazz de la mà d'un grup consolidat com és Sumrá en el marc del cicle Tarragonajazz. És tracta d'una banda que gaudeix d'una gran projecció internacional i que duu a terme gires arreu del món., aquest dissabte, pels més petits, CaixaFòrum acull el cicle petits cinèfils amb el film El alucinante mundo de Norman. Una obra nominada com a millor pel·lícula d'animació als Oscars. L'argument: un poble es veu assetjat pels zombis. A qui poden recórrer els habitants? Tan sols al particular Norman, un jove del poble que sap parlar amb els morts. Més info, aquí , tindrà lloc el concert de Els Amics de les Arts a la Tarraco Arena Plaça a les deu de la nit. Presentaran el seu nou disc 'Un estrany poder'. El grup de música català es va crear l'any 2005 a Barcelona. Els seus membres són Dani Alegret, Joan Enric Barceló, Eduard Costa i Ferran Piqué. Més informació aquí , el diumenge dia 26 de novembre continua el programa organitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Vine al Museu en família! Pots fer una gran descoberta, pensat per a famílies que vulguin passar una estona interessant i divertida al voltant del passat romà. Acolliran el taller Històries des de l'Olimp. L'activitat es realitza al Museu Arqueològic de Tarragona (plaça del Rei, 5), a les 11 hores i un preu de 5 € per persona. Cal fer reserva prèvia als tel. 977 25 15 15A l'Auditori de la Diputació dees projectarà el film Pont cap a Terabithia dintre del cicle de cinema en família. Serà a les cinc de la Tarda i el preu de l'entrada serà de cinc euros., aquest dissabte, arrenca la temporada de calçots des de les 10 del matí fins a les 15 de la tarda. La Jornada Gastronòmica del Calçot obrirà oficialment la temporada de calçotades de Valls. L'esdeveniment reunirà els principals restauradors de la ciutat, xefes de prestigi, cellers i agricultors a la cèntrica plaça del Pati. Aquest serà l'escenari d'un dels actes centrals de l'edició d'enguany de la jornada: un showcooking, una demostració de cuina en directe amb receptes a base de calçots, protagonitzat per tres xefs de restaurants amb Estrella Michelin: Eduard Xatruch de Disfrutar, de Barcelona; Hideki Matsushisa, de Koy Shunka, també de Barcelona; i Arnau Bosch, de Can Bosch, de Cambrils; així com l'acompanyament de José García Crespo del restaurant vallenc Luga. Més info, aquí , un any més realitzen les jornades del Calamar . En el marc d'aquesta festa, la capital de la Costa Daurada acull les jornades gastronòmiques en les quals vuit restaurants locals elaboraran menús amb calamar com a protagonista., tindrà lloc la Fira de Sant Andreu. És una fira que té un vessant artesana i un altre de caràcter més lúdic. El dissabte per exemple tindrà lloc la tercera Trobada d'Intercanvi de Plaques de cava o un esmorzar popular per presentar l'oli nou o, per exemple, realitzaran la Primera Ballada de Country a la Plaça de l'Artesà des de les onze del matí a la una del migdia. Tindran lloc rutes del vi o tastets durant tot el cap de setmana., dissabte a les 12:30 hores, tindrà lloc una sessió de contes amb el títol Cuetos Lilas de Nunila . Serà en clau de clown adreçats a tota la família. Serà a Cal Cego., Bravium Teatre serà escenari des d'aquest divendres i fins diumenge de la quarta edició del Reus Teatre Musical, festival organitzat per Les Artistes Locals en el marc de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Diferents propostes artístiques durant tot el cap de setmana. Per exemple, diumenge dia 26 a les 19.30 h tindrà lloc l'espectacle Vagas y Maleantas, una divertida comèdia amb actuacions musicals que reflexiona sobre el paper de les dones a la història, especialment des del símil de la dona com a «corista», sempre un pas enrere del protagonisme. El preu de les entrades és de 10 euros i es poden adquirir a través de la web entradium.com o a la taquilla del teatre el mateix dia de l'espectacle una hora abans de l'inici de la funció.