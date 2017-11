Cinc consells per estalviar en calefacció aquest hivern

Actualitzada 24/11/2017 a les 12:18

Tot i que s'ha fet esperar, el fred ha arribat. Malgrat que la baixa de les temperatures ha estat suau, moltes persones han encès la calefacció especialment a darrera hora de la tarda amb el corresponent increment de la factura elèctrica. L''Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia ( IDAE ) realitza una sèrie de recomanacions per fer servir aquest recurs amb seny i promoure un estalvi energètic i econòmic.En particular recomana cinc aspectes:-Ajustar l'encès de la calefacció a l'horari real en el qual estem a casa i apagar-la a la nit, ja que això, és molt més eficient que deixar-la encesa tota la nit. Limitar el seu ús a les habitacions en les quals hi estem i apagar els aparells allà on passem temps.-Regular els radiadors de manera independent suposa un estalvi important. Evitar anar en màniga curta o poc abrigat. Posar-nos una mica més de roba si tenim fred i no posar la calefacció per sistema. Aquest costum permetrà rebaixar la temperatura de la calefacció algun grau més.-Revisa els possibles llocs pels quals la calor pot escapar-se en la teva llar, tals com a portes, finestres o reixetes. Un bon aïllament és molt important.-Permetre l'entrada de llum solar durant el dia perquè la calor pugui entrar per les finestres. Realitzar un bon manteniment com renovar la caldera si té més de 10 anys i controlar l'estat dels teus radiadors. Els vidres dobles tot i que impliquen una despesa important inicial, poden ser rentables en el transcurs del temps. Analitzar les ofertes de les diferents companyies de gas i opta per la més barata, així com per la tarifa que més s'adapti a les teves necessitats.En realitat, no es tracta de passar fred sinó d'aplicar el sentit comú i tenir al cap la idea de realitzar un estalvi energètic que es notarà a les nostres butxaques.