Facebook llança una nova icona de reacció pel Dia de la Mare

Es tracta d'una flor que s'associa amb la paraula 'gràcies'

Actualitzada 05/05/2017 a les 12:41

La xarxa social Facebook ha llançat una nova icona de reacció per un motiu molt especial: el Dia de la Mare, que se celebra el proper diumenge 8 de maig. Es tracta d'una flor de color lila que s'associa amb la paraula 'gràcies' i, per tant, amb el sentit d'agraïment. Aquesta nova reacció s'ha activat en més de 80 països on se celebra el Dia de la Mare i s'uneix a les altres ja existents: 'M'agrada', 'M'encanta', 'Em diverteix', 'M'enfada', 'M'entristeix' i 'Em sorprèn'.



Cal dir que la flor lila no és el primer cop que apareix a la xarxa social. El passat 2016 Facebook ja la va activar en diversos països pel mateix motiu que enguany. Tot i així la seva existència va ser efímera, ja que va desaparèixer després de celebrar-se el Dia de la Mare. La incògnita és si enguany la flor ha arribat per quedar-se o tindrà una durada tan curta com la de la seva primera aparició.