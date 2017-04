A les fotografies hi poden aparèixer tant la mascota sola com el propietari i la mascota junts

Obrim una nova secció al Diari Més Digital: Mascotes!Estàs orgullós de la teva mascota? Vols presentar-la a tothom desde la nostra web? A partir d’ara, publiquem fotografies de les mascotes de tothom qui vulgui compartir-les amb els nostres lectors. Només has d’omplir el formulari que hi ha el següent ENLLAÇ , amb aquestes dades: nom de la mascota , nom del propietari (no publicarem els cognoms), e-mail i localitat. I és clar, cal que adjuntis una fotografia. A les fotografies hi poden aparèixer la mascota sola i si voleu també amb el propietari i la mascota junts.Anima’t i treu a passejar la teva mascota a la nostra Web!Participa-hi!